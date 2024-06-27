Два бесхозных автомобиля эвакуировали в Петрозаводске

Припаркованные около домов в Петрозаводске два автомобиля эвакуировало ПМУП «Автоспецтранс». Ранее суд признал их бесхозными, сообщили в мэрии.

Автомобили стояли около дома № 3 по улице Нойбранденбургской и № 56 по Пограничной. Теперь они будут находиться на стоянке «Автоспецтранса».

- Перечень таких машин на эвакуацию постоянно пополняется,

- отметили в городской администрации.

Напомним, запрет на хранение брошенных и разукомплектованных автомобилей на улицах Петрозаводска вступил в силу в 2022 году. // фото: администрация Петрозаводска