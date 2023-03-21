Водителей пригородных автобусов ищут в Карелии

ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис» проводит набор водителей, которые будут работать на пригородных автобусах. Об этом сообщает паблик ГУП «Карелавтотранс».

Водителям обещают зарплату от 50 тысяч рублей. От кандидатов требуется наличие водительских прав категории D, знание принципа действия и работы узлов, агрегатов и механизмов автобуса, знание правил эксплуатации автобуса.

Соискателям предлагают сменный график работы, стабильную зарплату, оплату медицинской комиссии, 44-дневный отпуск.

Справки можно получить по телефону +7 (900) 456 27 99. // Фото: «Петрозаводск говорит»