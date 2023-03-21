Карелии не хватает летчиков-наблюдателей и парашютистов-десантников

Карелия оказалась в числе регионов, где до сих пор не набрали летчиков-наблюдателей и парашютистов-десанткниов. Об этом стало известно в ходе заседания федерального штаба по подготовке к пожароопасному сезону.

В федеральном агентстве лесного хозяйства сообщили, что все российские регионы обеспечены деньгами на авиапатрулирование, наземный мониторинг, зарплату лесным пожарным. Базовый объем федерального финансирования на тушение лесных пожаров сохранился на уровне прошлого года - 14,2 миллиарда рублей.

Готовиться к пожароопасному сезону 2023 года субъекты должны были начать в конце прошлого года. Регионы до конца декабря утвердили маршруты наземного и авиационного патрулирования. Контракты найма воздушных судов для авиамониторинга заключили лишь 20 регионов, в 12 субъектах аукционы даже не начались. В январе в регионах должны были утвердить штатное расписание авиапожарных, парашютно-десантных сил и наземных лесопожарных формирований. Набранные сотрудники за февраль-март должны были пройти обучение, медицинское освидетельствование, вакцинацию от клещевого энцефалита и получить допуски к работе. Но с задачей справились не все.

В Рослесхозе сообщили, что штат летчиков-наблюдателей по России утвержден: 341 должность, но набрано только 298 человек. Все еще не укомплектовали штаты летчиков-наблюдателей Карелия, Коми, Башкортостан, Якутия, Забайкалье, Чукотка, Камчатка, ХМАО, Магаданская, Кировская, Свердловская, Иркутская и Томская области.

Для тушения лесных пожаров должны были набрать 5318 парашютистов-десантников, но пока набрали лишь 4663 специалиста. В ведомстве сообщили, что штат авиапожарных не укомплектовали Карелия, Якутия, Бурятия, Тыва, ХМАО, Ямало-Ненецкий округ, Кировская и Новосибирская области, Красноярский и Хабаровский края.

Лесных пожарных должно быть 21419, но пока набрано 15624 человека. Карелии в списке тех, кто не справился, нет. В настоящее время больше всего свободных вакансий - свыше двухсот - зафиксировано в Алтайском и Хабаровском краях, ХМАО, Бурятии, Челябинской, Кемеровской и Владимирской областях. // фото скриншот видео паблика Минприроды РК