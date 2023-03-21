Специалисты центра «Диабет» осмотрели жителей Кондопоги

Специалисты республиканского центра «Диабет» совершили плановый выезд в Кондопогу. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РК.

Так, врач-офтальмолог осмотрел 60 жителей города бумажников. Из них трое записаны на проведение лазерной коагуляции сетчатки в условиях центра. Хирург принял 61 жителя города. Десять человек приглашены на консультацию и дообследование в республиканскую больницу имени Баранова.

Также для обратившихся провели лекцию о рациональном питании при сахарном диабете. // Фото Минздрава РК