Водителей предупредили о затруднениях движения на одной из магистралей

В Петрозаводске продолжается ремонт дорог. В основную стадию входят работы на Соломенском шоссе, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас на этой магистрали дорожные рабочие приступили к укладке асфальта. Работы продвигаются от улицы Зайцева в сторону Песков. Сейчас движение по шоссе осуществляется лишь по одной полосе. Водителей попросили быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.

Как мы уже сообщали ранее, подрядчик также приступил к работам на Лесном проспекте. Там сейчас ведут фрезеровку старого покрытия.