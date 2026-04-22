Водитель-рецидивист лишился автомобиля в Карелии

41-летнего жителя Сегежского округа признали виновным в повторном управлении автомобилем в пьяном виде, сообщили в республиканской прокуратуре.

Сообщается, что мужчина в октябре 2025 года был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и лишен водительских прав. Спустя два месяца нарушитель вновь сел за руль пьяным и еще раз попался сотрудникам ДПС.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Автомобиль Kia Rio конфисковали в доход государства.