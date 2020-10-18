18 октября 2020, 16:24
Общество

Водитель после встречи с ГИБДД начнет ездить в общественном транспорте

Севшему за руль в нетрезвом виде водителю грозит штраф и лишение прав

Нетрезвого водителя отстранили от руля в Пудоже. О нарушителе, 1991 года рождения, рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

«Еще одному водителю следует поинтересоваться стоимостью проезда в общественном транспорте, вскоре быть ему без водительских прав»,

- сообщили в дорожном ведомстве.

Решение в отношении водителя примет суд. Нарушителю грозит лишение прав управления и штраф. (фото Госавтоинспекция РК)

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ГИБДД
Госавтоинспекция
Пудож
нетрезвый водитель
транспорт
безопасность
новости Карелии