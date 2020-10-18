Минздрав напомнил телефоны горячих линий поликлиник Петрозаводска

Минздрав республики напомнил телефоны горячих линий петрозаводских поликлиник. Жители республики могут звонить по ним для решения возникающих вопросов организации амбулаторной медицинской помощи.

Так, номер горячей линии городской поликлиники №1 – 8905-29999-47;

Поликлиники №2 – 8965-8171-072;

Поликлиники №3 – 8965-8171-107 и 8909-571-9991;

Поликлиники №4, взрослая – 8921-451-6525;

Поликлиника №4, детская – 8900-457-7857;

Городская детская поликлиника №1 – 8900-457-7908;

Городская детская поликлиника №2 – 8965-8171-149;

Поликлиника Детской республиканской больницы – 8964-31-781-82.

Обращаться за разъяснениями можно ежедневно с 16 до 19 часов. Также в республике действует горячая линия Минздрава Карелии - 8 800-201-06-57. (фото на главной minzdrav.49gov.ru)