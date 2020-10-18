В МЧС дали рекомендации по безопасному вождению осенью

Дожди, туман, листопад - делают осеннюю дорогу опасной и трудной для водителей. В МЧС подчеркивают, что на мокром асфальте и покрытой листьями дороге опасно совершать обгон и резко тормозить. Водителям советуют снижать до минимума скорость на поворотах, не прибегая к резкому торможению.

«Безопасность движения на скользкой дороге зависит только от вас. Опыт и мастерство, внимательность и дисциплинированность - надежная гарантия безаварийной езды»,

- считают в МЧС по Карелии.

В ведомстве дают несколько советов по безопасной езде в осенний период на скользкой дороге. В частности, водителям рекомендуют снижать скорость, увеличивать дистанцию и боковой интервал, делать все плавно без резких движений. Водителей просят не ослеплять светом фар других участников движения, переключать фары на ближний свет.



Во время дождя следует помнить об уменьшении обзора, увеличении тормозного пути. При движении на подъем водителям советуют выбирать передачу, чтобы не пришлось переключаться до полного завершения подъема. А при спуске не выжимать сцепление, вести автомобиль на передаче, плавно притормаживая.



Водителей просят воздержаться от поездок на неисправном автомобиле. Также просят не подавать резких звуковых и световых сигналов при появлении пешеходов на проезжей части, так как пешеход может сделать резкое движение, поскользнуться и упасть перед движущимся автомобилем. (фото на главной stellar-service.ru)