Водитель получил крупный штраф в ходе рейда в Петрозаводске

В Петрозаводске прошел очередной рейд по контролю за соблюдением правил перевозки детей. Мероприятие состоялось у детской поликлиники на Октябрьском проспекте, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Петрозаводска.

В ходе рейда было выявлено одно нарушение ПДД. Семилетний ребенок ехал в автомобиле без использования ремня безопасности. При этом инспектору пришлось искать ремень, поскольку он был спрятан под заднее сиденье.

Водителю-нарушителю выписан штраф в размере трех тысяч рублей.

Помимо этого, еще один водитель был привлечен к ответственности за непристегнутый ремень безопасности.