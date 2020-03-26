В карельском отделении ПФР рассказали о новшествах в законодательстве

О том, как реализуются нововведения в пенсионной системе сообщила на пресс-конференции 25 марта заместитель управляющего отделением ПФР по Республике Карелия Юлия Ермакова.

В 2019 году началось постепенное повышение возраста выхода на пенсию — он увеличился на полгода. В 2020-ом пенсионный возраст вырастет еще на полтора года. Люди, живущие на Севере, по-прежнему будут выходить на заслуженный отдых на 5 лет раньше, чем в остальной части России.

В результате этих изменений в законодательстве сократилось количество граждан, выходящих на пенсию. Если в 2018 году в Карелии было назначено более 12 тысяч всех видов пенсий, то в 2019-ом только 9759. Общее количество пенсионеров за год уменьшилось на 2400 человек.

Для некоторых категорий пенсионный возраст остался без изменений. К ним относятся те, кто работает в тяжелых и вредных условиях, а также граждане, имеющие право на досрочную пенсию по состоянию здоровья или социальным мотивам. К ним относятся, в частности, женщины с двумя детьми, которые могут уйти на заслуженный отдых в 50 лет.

Как сообщает заместитель управляющего отделением ПФР по Республике Карелия Юлия Ермакова, с 2019 года индексация страховых пенсий делается выше уровня инфляции. В январе прошлого года она составила 7,05 %, а в январе текущего года страховые пенсии проиндексировали на 6,6 %. В 2020 году страховая пенсия в республике повысилась в среднем на 1220 рублей.

Индексация социальных пенсий традиционно проводится 1 апреля. В прошлом году социальные пенсии проиндексировали на 2 %, в 2020 году индексация будет уже 6,1 %. Социальные пенсии получают люди, не имеющие подтвержденного трудового стажа, необходимого для начисления страховой пенсии, а также инвалиды и дети, лишившиеся кормильца (в том случае, если у кормильца был недостаточный для назначения страховой пенсии стаж). Сейчас средний размер социальной пенсии в Карелии — 10019 рублей. Ее получают более 14 тысяч человек. Из их числа социальная пенсия по старости назначена примерно 15 жителям республики.

В 2019 году была повышена фиксированная выплата к пенсии тем труженикам села, которые отработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет, а в настоящее время проживают в селе и не работают. Эта прибавка рассчитывается как 25 % от базовой фиксированной выплаты (в 2020 году это 1421,5 руб.).

Еще одно нововведение прошлого года — появление в законодательстве такой категории как предпенсионеры. К настоящему времени уже 1860 человек лично обратились в карельское отделение Пенсионного фонда за подтверждением статуса предпенсионера.

Этот статус дает определенные льготы. Граждане, достигшие предпенсионного возраста (который наступает за 5 лет до выхода на пенсию) имеют право получить у работодателя 2 оплачиваемых дня для диспансеризации; по линии службы занятости — повышенное пособие по безработице; по линии органов соцзащиты (для ветеранов труда РК) — компенсацию за оплату ЖКУ и др.; по линии налоговой службы — налоговые льготы на недвижимость и транспортный налог. В 2020 году начала действовать еще одна налоговая льгота для предпенсионеров — при уплате земельного налога и налога на имущество физических лиц.

Подтвердить статус предпенсионера можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России, через своего работодателя или обратившись в клиентскую службу отделения ПФР, также такие запросы отправляют агентства занятости.