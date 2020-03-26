Паспортная служба Петрозаводска изменила режим работы

Из-за ситуации с коронавирусом у петрозаводской паспортной службы с 25 марта изменила режим работы, сообщает пресс-центр городсой администрации. Служба на улице Гоголя, 22, принимает посетителей с понедельника по четверг по графику:

- понедельник, среда - с 10 до 14 часов;

- вторник, четверг – с 13 до 17 часов;

- пятница – неприемный день;

- суббота, воскресенье - выходные.