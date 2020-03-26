26 марта 2020, 14:47
Паспортная служба Петрозаводска изменила режим работы
Прием посетителей в паспортном столе на улице Гоголя будет вестись с понедельника по четверг
Из-за ситуации с коронавирусом у петрозаводской паспортной службы с 25 марта изменила режим работы, сообщает пресс-центр городсой администрации. Служба на улице Гоголя, 22, принимает посетителей с понедельника по четверг по графику:
- понедельник, среда - с 10 до 14 часов;
- вторник, четверг – с 13 до 17 часов;
- пятница – неприемный день;
- суббота, воскресенье - выходные.