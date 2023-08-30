Водитель автобуса в Петрозаводске высадил одинокую пассажирку

Жительница карельской столицы пожаловалась в группе «Подслушано в ПТЗ» на водителя автобуса 21-го маршрута. Женщина рассказала, что шофер высадил ее через три остановки после того, как она вошла в общественный транспорт.

Мужчина сказал, что «выехал слишком рано, народу нет», а затем просто развернулся и не поехал по маршруту.

Женщина назвала это «бредом сивой кобылы» и посетовала в том числе на медленную езду и плохое состояние автобуса. // фото: «Подслушано в ПТЗ»/ВКонтакте