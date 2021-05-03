Во вторник в Карелии весна будет очень похожа на осень

Завтра, 4 мая, в Петрозаводске ожидается облачная погода, сообщает Гидрометцентр РК.

Возможны осадки в виде мокрого снега. Ветер северо-восточный, северный порывистый, временами до сильного. Температура воздуха ночью 0, +2°С, днем +2, +4°С. Атмосферное давление будет ночью падать, днем слабо расти.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, по северо-западным районам с прояснениями. По южным и центральным районам ночью умеренные, местами небольшие осадки, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный, местами порывистый до сильного. Температура ночью -2, +3°С, на севере местами до -6гр, днем +2, +7°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +6, облачно, без осадков.

В Сегеже не выше +3, облачно, без дождя.

В Сортавале до +3, +4°С, пасмурно, с утра до вечера – дождь и дождь со снегом.

Геомагнитная обстановка в норме, но ранним утром возможны возмущения. // Фото bryansknovosti.ru