В ближайшие часы в Карелии ожидается очень сильный ветер

Метеорологи предупреждают о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении, сообщает МЧС Карелии.

3 мая с 18:00-21:00, ночью 4 мая местами по южным районам Карелии, днем 4 мая местами по южным и центральным районам ожидается усиление восточного, северо-восточного ветра порывами до 15-18 метров в секунду.

Под действие неблагоприятного метеоявления могут попасть 13 муниципальных образований: Петрозаводск, а также Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы.

Не рекомендуется приближаться к проводам, висящим низко над землей, рубить деревья, упавшие на провода, оставлять транспортные средства вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра.

Рекомендуется ограничить поездки на личном автотранспорте, ограничить нахождение детей на улице, ограничить движение по пешеходным подвесным мостам. // Фото: vyksavkurse.ru