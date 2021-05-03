Сегодня в Карелии будет тепло и солнечно, почти везде

Сегодня, 3 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер ночью юго-восточный слабый, днем северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -3°С, днем +5, +7°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр Карелии.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер ночью юго-восточный слабый, днем восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -6°С, местами до -9гр, днем +4, +9°С, местами до +13°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью до -4, днем +6, +7, утренняя ясная погода сменится облачной, возможен небольшой снег с дождем.

В Сегеже ночью -3, днем до +6, ясно, без осадков.

В Сортавале ночью до -1, днем до +8, ясная погода днем сменится на облачную.

Геомагнитная обстановка в норме, днем возможны небольшие возмущения. // Фото: agronom.guru