Во вторник в Карелии потеплеет до плюс 13 градусов
По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Петрозаводске во вторник облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью слабый, днем умеренный. Ночью температура воздуха 0, +2. Днем +9, +11.
21 апреля в Карелии также облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, северный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +2, -3, при прояснениях местами до -6. Днем +5, +10, на юге до +13.
В Калевале ночью -5, днем +8;
В Кондопоге ночью -1, днем +9;
В Медвежьегорске ночью -2, днем +8;
В Олонце ночью 0, днем +11;
В Пудоже ночью -3, днем +8;
В Сегеже ночью -3, днем +7;
В Сортавале ночью 0, днем +11;
В Суоярви ночью -2, днем +10.
Ранее синоптики предупредили о надвигающихся аномальных холодах.