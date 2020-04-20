Во вторник в Карелии потеплеет до плюс 13 градусов

По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Петрозаводске во вторник облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью слабый, днем умеренный. Ночью температура воздуха 0, +2. Днем +9, +11.

21 апреля в Карелии также облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, северный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +2, -3, при прояснениях местами до -6. Днем +5, +10, на юге до +13.

В Калевале ночью -5, днем +8;

В Кондопоге ночью -1, днем +9;

В Медвежьегорске ночью -2, днем +8;

В Олонце ночью 0, днем +11;

В Пудоже ночью -3, днем +8;

В Сегеже ночью -3, днем +7;

В Сортавале ночью 0, днем +11;

В Суоярви ночью -2, днем +10.

Ранее синоптики предупредили о надвигающихся аномальных холодах.