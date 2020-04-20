20 апреля 2020, 07:00
Погода

Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 20 апреля

Подробности от Карельского гидрометцентра

Сегодня, 20 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +5+7.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +3+8.

В Костомукше до +6, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +4, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сортавале до +8, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.

 

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