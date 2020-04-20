20 апреля 2020, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 20 апреля
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 20 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +5+7.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +3+8.
В Костомукше до +6, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сегеже до +4, переменная облачность, возможен небольшой дождь.
В Сортавале до +8, переменная облачность, возможен небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка в норме.