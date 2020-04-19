19 апреля 2020, 17:08
В понедельник воздух в Карелии прогреется до плюс 8
Подробный прогноз погоды от Карельского Гидрометцентра
Завтра, 20 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0-2, днем +5+7.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки, ночью в виде снега, мокрого снега, днем мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2-3, на севере местами до -6, днем +3+8.
В Костомукше до +6, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сегеже до +4, переменная облачность, возможен небольшой дождь.
В Сортавале до +8, переменная облачность, возможен небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка в норме.