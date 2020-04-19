В понедельник воздух в Карелии прогреется до плюс 8

Завтра, 20 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0-2, днем +5+7.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки, ночью в виде снега, мокрого снега, днем мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2-3, на севере местами до -6, днем +3+8.

В Костомукше до +6, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +4, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сортавале до +8, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.