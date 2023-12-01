Во врачебной амбулатории в Чалне начали монтировать оборудование

Монтаж оборудования начался в Чалнинской врачебной амбулатории. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Он напомнил, что в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в этом году приобрели или приобретут четыре объекта.

Кроме уже построенной амбулатории в Чалне, закупят аналогичную для Соломенного, а также ФАП для Энгозера. Фельдшерско-акушерский пункт в Лахколампи уже построили.

Напомним, жители поселка Чална были недовольны строительством новой амбулатории. Весной они протестовали и уверяли, что здание возводят слишком тесное – гораздо меньше старого, в котором ранее вели прием. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте