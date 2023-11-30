Умнее всех: Матвей Кузнецов из Петрозаводска принял участие в телешоу

Текст: Елена Малишевская

Недавно в эфир телеканала «Пятница» вышел выпуск популярного телешоу «Умнее всех», в котором участвовал и юный гений из столицы Карелии. Пятиклассник лицея № 1 Матвей Кузнецов отлично прошел все туры, до выхода в финал ему не хватило всего нескольких баллов. Нам захотелось познакомиться с родителями Матвея и узнать, что нужно делать, чтобы воспитать такого чудо-ребенка.

С семьей Кузнецовых мы встретились на их уютной кухне поздно вечером. День Матвея, а значит, и мамы расписан по минутам. До двух часов — занятия в лицее, в физико-математическом классе, потом тренировка по футболу, потом шахматная школа. До недавнего времени еще были танцы, сейчас Матвей к ним остыл, возможно, временно. Удивительно, но папа всегда был за танцы, а мама — за футбол.

Мама Анна Кузнецова — маркетолог, папа Артем Кузнецов работает в строительном бизнесе. Папа, как и положено главе и опоре семьи, сдержан и немногословен. Мама и сын говорят очень много и быстро, почти как Тина Канделаки, ведущая телешоу «Умнее всех». Причем сам Матвей считает, что скорость — его сильная сторона, Анна, напротив, сокрушается, что сын — торопыжка.

«Матвей всегда был отличником, а в первой четверти пятого класса впервые получил «четверку» по математике. Все потому, что торопится. Но память у него феноменальная с рождения: если что-то увидит, услышит, прочитает — сразу запоминает. Маленьким рассказывал прозу в 13 главах слово в слово»,

- вспоминает мама Матвея.

Родители называют Матвея «даром божьим», говорят — вот он сам в себя, таким родился. Конечно, лукавят. В Матвея вложено много любви, сил, времени. Когда ему было 10 месяцев, мама начала возить сына на занятия в центр раннего развития детей. В полтора года уже отдали в садик — социализироваться. Много занимались интуитивным рисованием, мелкой моторикой, развивали по системе Монтессори. Футбол и шахматы взаимосвязаны, одно помогает другому. Вот и в любимой команде Матвея «Краснодар» футболисты обязаны играть в шахматы. В этих двух видах спорта важны интеллект, логика и скорость.

Семья Кузнецовых много путешествует, это тоже, безусловно, развивает ребенка. Побывали в разных странах: на Крите посмотрели Кносский лабиринт Минотвара. В Швеции посетили музей Астрид Линдгрен. Даже были на Мадейре — родине знаменитого футболиста Роналду, одного из кумиров Матвея.

«Сейчас в основном путешествуем по России. Но это тоже очень интересно! Вот Матвей по истории проходил становление Руси как государства, а мы до этого были в Великом Новгороде, все там ножками обошли. Полетели в Казань, на обратном пути решили отказаться от самолета, посмотреть Ярославль и Нижний Новгород. Были в Михайловском, в доме Пушкина. Конечно, в Москве, в Третьяковке — искусство лучше изучать по подлинникам. Да где мы только не были...»,

- рассказывает Анна Кузнецова.

Участвовать в телешоу «Умнее всех» Матвей захотел сам. Смотрел с папой телевизор, пришел к маме и объявил о своем решении. Сначала заполнили анкету, потом было общение с продюсерами шоу по видеосвязи, затем поехали на кастинг в Москву. Все отборочные этапы Матвей с легкостью прошел.

«Почему захотел участвовать? Проверить себя... Да просто ради прикола. Попробовать, если получится, потом прийти на «Умнее всех» второй раз. Одноклассники и учителя сказали: "Молодец!" Правда, не все видели эту программу по телевизору. Но те, кто смотрели, болели за меня»,

- рассказывает Матвей.

На самой съемочной площадке между детьми не было никакого духа соперничества, наоборот - участники телевизионного состязания переживали друг за друга. На кастингах, в гримерках они успели не только познакомиться, но и подружиться. А вот родителей в студию не пустили, чтобы дети лишний раз не отвлекались и не нервничали.

Матвей Кузнецов — еще и спидкубер, именно так он представился на телешоу. Это тот, кто на скорость собирает различные виды головоломок, в первую очередь, кубик Рубика.

Нагрузка в лицее № 1 огромная, только по профильной математике задают «по тринадцать номеров в день», рассказывает Матвей. В это трудно поверить, но мама не только не помогает сыну делать уроки, она их даже не проверяет.

«Дети, которые занимаются спортом, очень дисциплинированны. Они знают, что на «домашку» есть определенное количество времени, а потом все — тренировка. Даже когда было ковидное время, я ему не помогала. Просто показала, как учиться по видеосязви, и все»,

- рассказывает мама Матвея.

Полезный лайфхак от Кузнецовых: не делать с ребенком домашних уроков, пока он сам не попросит помощи. А если уж делаете вместе — ни в коем случае не психовать и, не дай бог, не орать. Дети на эмоциональном уровне запоминают негатив, и потом будет только хуже: отторжение от учебы гарантировано.

Почти всю стену в детской комнате занимают медали и другие награды Матвея: они их получил на футбольных и шахматных турнирах, а также на всевозможных школьных олимпиадах. Это мамина и папина гордость, сам Матвей совсем не тщеславный.

Можно предположить, что Матвей, когда вырастет, станет знаменитым ученым, успешным математиком или пойдет в IT-сферу. Но нет, он мечтает поступить в театральный вуз и стать режиссером. Дело в том, что одна из его любимых серий книг - «Перси Джексон», недавно он дочитал десятую. Но фильм, который сняли по этой книге, его крайне разочаровал: слишком далек от оригинала. Поэтому Матвей хочет стать кинорежиссером и снять такой фильм, какой надо.

Впрочем, мама говорит, что это мечта у Матвея появилась только неделю назад. До этого было еще несколько версий его будущей профессии. Родители Матвея в любом случае его поддержат. // Фото: Елена Малишевская, Анна Кузнецова.

