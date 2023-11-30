Прощание с погибшим военнослужащим пройдет в пятницу в Карелии

В Карелии простятся с погибшим военнослужащим Игорем Кулецким. Об этом сообщили в администрации Лахденпохского района.

Траурная церемония начнется у церкви Илии Пророка в Лахденпохье в пятницу, 1 декабря, в 12:00.

«Игорь Кулецкий отдал свою жизнь за Родину. Простимся с бойцом завтра», - говорится в сообщении администрации района. // Фото: unsplash.com / Parth Natani, vk.com/lahden_osr