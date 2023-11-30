Опасную горку ликвидировали в Петрозаводске

В Петрозаводске ликвидировали опасную горку на улице Речной. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД карельской столицы.

По данным ведомства, поступила информация о том, что на этой горке замечены дети, которые выкатываются прямо на проезжую часть. Сведения были переданы обслуживающей организации, которая засыпала горку противогололедными материалами.

В ГИБДД, однако, не исключают, что после первого снегопада дети снова выйдут туда кататься. Горожан просят контролировать отдых своих детей и объяснять им правила безопасности во время зимних прогулок.

Напомним, 19 ноября на улице Речной восьмилетний мальчик попал под колеса автомобиля, скатившись с горки. Ребенок был тяжело травмирован. // Фото ГИБДД Петрозаводска