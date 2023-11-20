20 ноября 2023, 11:12
Происшествия

Ребенок скатился с горки и попал под машину в Петрозаводске

Восьмилетний мальчик госпитализирован после дорожной аварии в карельской столице

В Петрозаводске ребенок скатился с горки прямо под колеса автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

Инцидент произошел 19 ноября на улице Речной. По данным ведомства, 52-летний водитель автомобиля Hyundai ix35 наехал на восьмилетнего мальчика, который скатился с горки на проезжую часть.

В результате аварии школьник получил травмы и был госпитализирован в Детскую республиканскую больницу. // Фото: unsplash.com / Io & Tech

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