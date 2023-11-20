Предполагаемая похитительница денег с чужой карты попала на видео

Полиция Петрозаводска по видеозаписи с камеры наблюдения пытается установить личность женщины. В кадре – посетительница магазина идет с тележкой мимо стеллажей со спиртным.

В полиции предположили, что эта женщина может быть причастна к краже денег с чужой банковской карты. Петрозаводчане могут помочь установить ее личность. Сведениями просят поделиться по телефонам: 89867078610 или 02.