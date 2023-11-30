30 ноября 2023, 18:06
Спасатели решали, нужны ли взрывные работы из-за подтоплений на Шуе
Поисково-спасательная группа провела ледовую разведку в Прионежье
Сотрудники Карельской республиканской поисково-спасательной службы провели ледовую разведку на реке Шуя в Прионежском районе. Об этом сообщает паблик службы.
Команда из трех человек сегодня исследовала пойму реки в деревне Бесовец. Целью группы было обнаружение возможных ледовых заторов.
Спасатели выяснили, что уровень воды в Шуе значительно превышен. Течение открытое, ледяной покров неравномерный. Наблюдается подтопление прибрежной территории, о чем сообщалось ранее.
Специалисты пришли к выводу, что заторов на реке нет, поэтому пока взрывные работы не нужны. Несмотря на это, необходим дальнейший мониторинг, поскольку возможны подтопления жилого фонда. // Фото КРПСС