Спасатели решали, нужны ли взрывные работы из-за подтоплений на Шуе

Сотрудники Карельской республиканской поисково-спасательной службы провели ледовую разведку на реке Шуя в Прионежском районе. Об этом сообщает паблик службы.

Команда из трех человек сегодня исследовала пойму реки в деревне Бесовец. Целью группы было обнаружение возможных ледовых заторов.

Спасатели выяснили, что уровень воды в Шуе значительно превышен. Течение открытое, ледяной покров неравномерный. Наблюдается подтопление прибрежной территории, о чем сообщалось ранее.

Специалисты пришли к выводу, что заторов на реке нет, поэтому пока взрывные работы не нужны. Несмотря на это, необходим дальнейший мониторинг, поскольку возможны подтопления жилого фонда. // Фото КРПСС