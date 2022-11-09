Внедорожник сбил подростка в Петрозаводске

В Петрозаводске на проспекте Александра Невского автомобиль сбил пешехода. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Все случилось в 19:38 6 ноября. На кадрах видно, как внедорожник на большой скорости сбивает человека, переходившего проезжую часть.

По данным ГИБДД Петрозаводска, 62-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail сбил 17-летнего подростка. После аварии юноше была оказана разовая помощь. Однако 8 ноября из медицинского учреждения пришла информация о том, что молодой человек вновь обратился за помощью, ему было назначено амбулаторное лечение. Фото: скриншот видео CityLink