Мужчина регулярно избивал пожилого родственника и в итоге убил

Регулярное избиение пожилого родственника привело в конце концов к его смерти. Невольного убийцу будут судить по трем статьям Уголовного кодекса РФ, сообщили в СУ СКР по региону.

Проживавшего с ним 58-летнего мужчину 31-летний агрессор бил с октября прошлого года по март текущего. Естественно, он превосходил его по силе, поэтому потерпевший не мог сопротивляться.

В частности, в прошлом году пьяный злодей сломал своей жертве ребра, это оценили как вред средней тяжести. Потом причинил телесные повреждения, квалифицированные как легкий вред здоровью.

Наконец, в марте 2022 года мужчина снова напился и напал на пожилого родственника. На этот раз он забил его до смерти. Несчастный скончался в больнице от черепно-мозговой травмы. Убийцу взяли под стражу, возбудили уголовное дело. Сейчас оно находится в суде. // Фото: СУ СКР по региону