Внедорожник подбил внедорожник в центре Петрозаводска

Сегодня утром на перекрестке Гоголя-Анохина столкнулись два внедорожника, сообщает dtpptz.ru. Авария в этом месте происходят довольно часто.

Один выезжал с второстепенной, другой двигался прямо. Судя по кадрам, один участник инцидента передвигался с выключенными световыми огнями.

Хотя скорость была небольшой, от удара внедорожник развернуло на мокрой дороге и отбросило на встречную полосу и пешеходный переход. // фото скриншот/ видео CityLink