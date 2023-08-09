Десятки людей пострадали при взрыве в Сергиевом Посаде

В городе Золотого кольца в Московской области утром 9 августа произошел взрыв на территории Загорского оптиком-механического завода. Людей эвакуировали. Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел в ангаре, который использовался под склад пиротехники. Его арендовала частная компания.

Точные причины ЧП еще предстоит установить. Предварительно, к взрыву могло привести нарушение технологического процесса. В домах по соседству выбило стекла, частично оказался поврежден спортивный комплекс – выбиты стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла.

Количество пострадавших растет. По последним данным, в результате ЧП пострадало более 30 человек.

«Службы докладывают о 31 пострадавшем, среди них трое с тяжелыми ранениями, они в реанимации, еще 12 человек направлены в травмпункт. Всего в больницу доставлены 19 человек, им оказывается необходимая помощь»,

- сообщил в телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На месте работают следователи и криминалисты. Запущена горячая линия. // фото скриншот VK-паблик «Лентач»