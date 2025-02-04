04 февраля 2025, 09:51
Общество

Власти Сортавальского округа сообщили о гибели бойца в зоне СВО

Стало известно о гибели Андрея Романова, с ним простятся 5 февраля

Власти Сортавальского округа сообщили о гибели Андрея Александровича Романова, исполнявшего воинский долг в зоне специальной военной операции. Информация об этом появилась в официальном паблике администрации. 

Церемония прощания с бойцом состоится 5 февраля. Провести его в последний путь можно будет с 13:00 до 14:00 в городском траурном зале. 

Руководство округа выразило искренние соболезнования семье, родным и близким погибшего. // фото: unsplash.com, администрация Сортавальского округа

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новости Карелии
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