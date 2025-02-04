Власти Сортавальского округа сообщили о гибели бойца в зоне СВО

Власти Сортавальского округа сообщили о гибели Андрея Александровича Романова, исполнявшего воинский долг в зоне специальной военной операции. Информация об этом появилась в официальном паблике администрации.

Церемония прощания с бойцом состоится 5 февраля. Провести его в последний путь можно будет с 13:00 до 14:00 в городском траурном зале.

Руководство округа выразило искренние соболезнования семье, родным и близким погибшего. // фото: unsplash.com, администрация Сортавальского округа