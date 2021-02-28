28 февраля 2021, 12:56
Вильфанд рассказал об «очень теплой погоде» на Северо-Западе
1 марта воздух прогреется на 7-8 градусов сильнее, чем обычно
1 марта в Северо-Западном федеральном округе прогнозируется самое большое положительное отклонение от нормы по температуре воздуха. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, его слова передает РИА Новости.
Очень теплая погода в Северо-Западном федеральном округе и на самом западе Центрального округа. Санкт-Петербург, Мурманск, Псков, Новгород, особенно Калининград. Очень теплая погода, на 7-8 градусов выше нормы,
- сообщил специалист.
В некоторых районах России, напротив, сохраняются лютые холода. Так, в центре Красноярского края температура воздуха опустится до -44-47 градусов, на севере Якутии - до -44-46 градусов. Фото stihi.ru