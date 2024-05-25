25 мая 2024, 11:44
Ветер сорвал часть крыши в школе в российском городе, пострадали дети
У детей зафиксированы ссадины и порезы, следователи возбудили уголовное дело
ЧП произошло перед торжественной линейкой утром 25 мая в Краснодаре. Сильный ветер сорвал часть крыши школы №29, сообщил мэр города Евгений Наумов в телеграм-канале.
Медики оказывают пострадавшим помощь. Прокуратура организовала проверку. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В результате инцидента пострадали десять детей, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональный минздрав.
Тяжелых травм никто не получил. В основном у школьников порезы и ссадины. На месте происшествия работают бригады «скорой». // фото телеграм-канал прокуратуры Краснодарского края