Весной сигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов. Такой прогноз сделали «Известиям» в Аналитическом центре при правительстве России.

Как рассказала изданию замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина, повышение будет обусловлено несколькими причинами. Среди них — массовая маркировка табачной продукции. С 1 марта 2019 года она стала обязательной — производители начали располагать на каждой пачке цифровой код Data Matrix.

Для того чтобы отвечать новым требованиям, бизнесу пришлось установить новое оборудование на заводах, отметила Виктория Павлюшина. Существенные затраты на этот проект по итогам 2019 года скажутся и на конечной цене товара.

Кроме того, с первого января увеличились акцизы. Для сигарет и нагревательного табака они поднялись на четыре процента, а для электронных систем доставки никотина - на 4,2 процента. К тому же если в прошлом году акциз взимался только с одноразовых электронных систем, то в этом году платить его должны производители всех устройств.

А с 1 апреля 2020 года Минпромторг намерен остановить выдачу специальных марок тем производителям, которые не включились в процесс маркировки изделий.

Сейчас средняя стоимость легальной пачки сигарет в России составляет 115 рублей. Как минимум 64 рубля из этой суммы составляют налоги.