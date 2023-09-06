Верховный суд разрешил пьяным водителям находиться за рулем

Верховный суд России разрешил водителям находиться в пьяном виде за рулем. Но есть одно условие - автомобиль должен быть припаркован, а мотор – выключен, передает РИА Новости, ссылаясь на решение судебной коллегии ВС РФ по делам об административных правонарушениях.

Суд рассмотрел жалобу жителя Чехова, которого наказали за вождение в состоянии алкогольного опьянения, оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на два года.

Но водитель сидел в припаркованной на обочине Lada Vesta с выключенным двигателем. Его увидел инспектор ГИБДД и составил протокол.

Верховный суд признал отсутствие состава административного правонарушения в действиях владельца машины. // фото: imperioame/ pixabay.com