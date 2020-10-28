Верховный суд признал незаконным назначение таксиста на пост мэра

Верховный суд Карелии оставил без изменений решение Сортавальского по иску мэра Сергея Крупина. Градоначальник требовал признать незаконным назначение на его должность депутата, а по совместительству таксиста Сергея Белова.

Ранее, 11 сентября, иск Крупина был удовлетворен городским судом. Суд посчитал нелегитимным решение Совета Сортавальского поселения «О возложении временного исполнения обязанностей главы муниципального образования на депутата Совета Белова О.С.» и подтвердил незаконность отстранения главы города Сергея Крупина. 27 октября это решение вступило в силу.

29 октября Верховный суд рассмотрит еще один иск Сергея Крупина – о признании незаконным закона об объединении Сортавалы и Хелюля, который был принят карельским парламентом. Законопроект приняли на основании документа, подписанного Сергеем Беловым сразу после его назначения – как выясняется, нелегитимного.

Юристы Мария Трубникова и Анастасия Анушина полагают, что данный закон теперь тоже следует отменить. Ведь в его основе лежит документ, подписанный лицом, не имевшим на это права.