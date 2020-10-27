Глава Карелии поднял себе и министрам зарплату

Зарплаты главы Карелии, заместителей, министров и чиновников вырастут. Губернатор подписал соответствующий указ о повышении должностных окладов Главы Республики Карелия, лиц, замещающих государственные должности Республики Карелия, и окладов денежного содержания государственных гражданских служащих Республики Карелия еще 9 октября.

«Увеличить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза действующие по состоянию на 30 сентября 2020 года размеры месячных должностных окладов Главы Республики Карелия, лиц, замещающих государственные должности Республики Карелия; размеры месячных окладов государственных гражданских служащих Республики Карелия в соответствии с замещаемыми ими должностями государственной гражданской службы Республики Карелия и размеры месячных окладов государственных гражданских служащих Республики Карелия в соответствии с присвоенными им классными чинами государственной гражданской службы Республики Карелия», - сказано в тексте указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Финансовое обеспечение будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете республики в этом году. (фото на главной astrakhanfm.ru)