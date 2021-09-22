22 сентября 2021, 17:22
Общество

Вера, Надежда и Любовь живут в клетке

Обитатели Первого петрозаводского общественного приюта для животных пристраиваются в добрые руки

В Петрозаводском приюте для животных сегодня более 130 собак и около 70 кошек. Главная проблема здесь — нехватка ресурсов: кормов, денежных средств на ремонт и модернизацию приюта. Вольеры и домики для животных, созданные как временные постройки 10 лет назад, пришли в негодность. 

В одном из таких живут пятимесячные кошечки Вера, Надежда и Любовь.

Обновление «жилищного фонда» обитателей приюта — стратегическая задача. Хотя, главное сейчас — пережить надвигающуюся зиму.

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Метки: 
Общественный приют для животных
Петрозаводск
Владимир рыбалко
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