Valio, Faser и Paulig заявили об уходе из России

Сразу три финских продовольственных компании заявили о своем уходе из России. Как сообщает Yle, прозводство сворачивают Valio, Faser и Paulig.

Молочно-промышленная компания Valio обещает немедленно начать сворачивать бизнес. У Valio есть завод плавленых сыров в Подмосковье, партнеры по контрактному производству и офисы продаж в Санкт-Петербурге и Москве. В России в компании работает около 400 человек.

У компании Paulig есть завод по обжарке и расфасовке кофе в Твери. Его продукция в основном реализуется в России. В России в штате компании числится около 200 сотрудников. Как заявила фирма, процесс сворачивания бизнеса пройдет с учетом интересов сотрудников, клиентов и местного законодательства.

Концерн Fazer имеет в России хлебозаводы в Москве и Санкт-Петербурге. В штате компании 2300 человек. В 2021 году торговый оборот Fazer в России составил 157 миллионов евро. Причиной ухода из России стали события на Украине.