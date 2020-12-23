Вакцинация от коронавируса в Петрозаводске набирает обороты

В Петрозаводске набирает обороты массовая вакцинация от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

На первом этапе в республику поступило 642 дозы препарата «Спутник V». В приоритетном порядке прививаются медики, учителя, а также работники социальной сферы. Уже привились более 300 человек. До конца года все 642 дозы вакцины будут использованы - ее получат те горожане, которые записались на вакцинацию раньше других.

Как отметили в Минздраве, в следующем году в Карелию поступят новые партии препарата, и начнется вакцинация людей не из зон риска. Фото Минздрава Карелии