27 июня 2024, 13:28
Вакансия судьи городского суда открыта в Петрозаводске
Квалификационная коллегия судей Карелии ищет человека на престижную должность
Квалификационная коллегия судей Карелии открыла вакансию судьи Петрозаводского городского суда. Об этом сообщается на сайте учреждения.
Соискатели могут приносить документы с понедельника по четверг с 8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, Управление Судебного департамента в РК, шестой этаж, кабинет 7, аппарат Квалификационной коллегии судей РК.
Заявления от кандидатов принимаются до 27 июля. Справки по телефону: (8142) 790-287.
Отметим, что судей Петрозаводского городского суда утверждает лично президент России. // Фото: unsplash.com / Marten Bjork