Вакансия судьи городского суда открыта в Петрозаводске

Квалификационная коллегия судей Карелии открыла вакансию судьи Петрозаводского городского суда. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Соискатели могут приносить документы с понедельника по четверг с 8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, Управление Судебного департамента в РК, шестой этаж, кабинет 7, аппарат Квалификационной коллегии судей РК.

Заявления от кандидатов принимаются до 27 июля. Справки по телефону: (8142) 790-287.

Отметим, что судей Петрозаводского городского суда утверждает лично президент России. // Фото: unsplash.com / Marten Bjork