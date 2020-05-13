В Заксобрании спорили, отменять ли роспуск Сортавальского горсовета  

13 мая на заседании парламентского комитета по госустройству и местному самоуправлению депутат Александр Федичев предложил отменить закон ЗС РК о роспуске Сортавальского горсовета, принятый в декабре 2019 года. Поводом для этого стало определение Третьего кассационного суда, которое отменило решения и Сортавальского горсуда, и Верховного суда РК, признавших законным роспуск Сортавальского горсовета.

Наш портал подробно рассказывал о юридической коллизии, сложившейся вокруг Сортавальского горсовета. Конфликт разгорелся из-за того, что часть оппозиционных депутатов выступила против объединения Сортавальского и Хелюльского поселений. Однако власть пошла напролом и вместо тактики убеждения несогласных депутатов выбрала сценарий силового решения проблемы. Сортавальский горсовет был распущен, были назначены и проведены внеочередные выборы, куда прежних депутатов не допустили. Новый состав горсовета сразу же выполнил свое «призвание» и юридически оформил слияние двух поселений.

Но теперь выясняется, что роспуск Сортавальского горсовета был незаконным и с этим надо что-то делать. В этой ситуации Александр Федичев предложил отменить закон ЗС РК о роспуске Сортавальского горсовета.

Его инициатива не нашла поддержки у правового управления, где его законопроект посчитали «преждевременным». Главным аргументом стало то, что определение Третьего кассационного суда может «не устоять» в Верховном суде России. К тому же дело отправлено на новое рассмотрение в Сортавальский городской суд, и результат пока неизвестен.

По мнению Федичева, повторное рассмотрение дела в карельских судах – это уже другая история, на которую депутаты смогут отреагировать после принятия нового решения.

- На сегодняшний день то решение, которое послужило основанием для роспуска, отменено. Единственное, что мы должны сделать, это… исправить свою ошибку,

- сказал Федичев.

Он напомнил, что в декабре прошлого года предупреждал коллег о возможности подобной правовой коллизии, но большинство поспешило распустить горсовет.

- Судебное решение не может превращаться в иллюзию. На сегодняшний день нам предлагают не обращать внимания на судебное решение и жить дальше, как мы жили. На мой взгляд, это в корне неправильная позиция. Карелия находится в едином правовом пространстве Российской Федерации. Мы должны уважать решения федеральных судов,

- сказал Александр Федичев.

Его поддержала Эмилия Слабунова, напомнив, что, когда в декабре прошлого года принимался закон о роспуске горсовета, почему-то никто не говорил о его преждевременности, хотя решения карельских судов еще не прошли стадию кассации. Она считает, что несолидно правовому управлению приводить логику, которой совсем недавно оно не собиралось следовать.

Старший помощник прокурора Карелии Алла Суханова подтвердила, что произошедшее - «это юридический факт». Но, с другой стороны, после роспуска были проведены новые выборы, а значит, затронуты права других граждан. По ее словам, новое решение карельских судов тоже может быть обжаловано, на что уйдет много времени.

- Мы не можем создать коллапс – отсутствие местного самоуправления… Поэтому я полностью согласна с правовым управлением. Преждевременно ставить вопрос об отмене того закона, потому что он принят был легитимно,

- сказала Суханова.

Ее поддержал и представитель главы РК в карельском парламенте Юрий Шабанов, который, говоря о судебных разбирательствах, сказал, что «эти процедуры должны идти сами собой».

- Они могут продолжаться и полгода, и месяц, а может быть, еще больше. Но пока факт движения есть, говорить о том, чтобы отменять какой-то закон, это в принципе смешит, - заметил Шабанов.

Хотя вряд ли бывшим сортавальским депутатам, лишившимся своих мандатов из-за, как теперь выясняется, незаконного решения, эта ситуация кажется очень веселой.

По мнению Юрия Шабанова, сложившаяся ситуация – это «больше пиар, чем государственная политика»:

- Нельзя делать коллапс в местном самоуправлении. Ситуация должна быть контролируемая. Результаты выборов показали, она – контролируемая. Дальше нужно двигаться. А судебные решения должны идти своим чередом. Никаких оснований для отмены решения, которое приняло Законодательное собрание, я не вижу.

В ЦИК РК тоже не увидели оснований для отмены закона о роспуске Сортавальского горсовета.

Предложенный Александром Федичевым законопроект большинство членов комитета не поддержало.

Зато отчетливо проявилось то, во что за два последние десятилетия превратилась наша власть. Только силовые решения и подавление любых отклонений от «генеральной лини» - это, кажется, стало нормой. Нынешние управленцы, мне кажется, уже просто не в состоянии осознать, что именно их неспособность идти на диалог с обществом превратилась в главный источник общероссийского коллапса. Дошло до того, что и судебные решения у них могут «идти сами собой»...

Антонина Кябелева