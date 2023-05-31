В зданиях в центре Петрозаводска пропало электричество

Сегодня в 8:45 в центре Петрозаводска возникли проблемы с электричеством. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По информации ЕДДС, отключение электроэнергии произошло в зданиях на проспекте Карла Маркса, на улицах Кирова, Федосовой, на Неглинской набережной и в Озерном переулке. Энергетики занимаются устранением повреждения на сетях.

Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан при этом не раскрывается. // Фото: freepik.com