Людей эвакуировали из горящей пятиэтажки в Петрозаводске

Во вторник в 18 часов 42 минуты на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Луначарского. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Не прошло и пяти минут, как первые пожарные расчеты были на месте происшествия. В ходе разведки было установлено, что пожар произошел в квартире на третьем этаже. В первые минуты из опасной зоны задымления пожарным пришлось эвакуировать пять человек.

Когда жизням людей ничего не угрожало, специалисты быстро справились с возгоранием, которое произошло на кухне.

В результате ЧП на кухне огнем были повреждены холодильник и стена на общей площади два квадратных метра. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты. Но, по всей видимости, квартира чуть не сгорела из-за неисправности в холодильнике. Проводится проверка. // Фото: freepik.com