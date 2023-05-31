Мертвого мужчину обнаружили в квартире в Карелии

Во вторник в 12 часов 22 минуты на пульт пожарно-спасательной службы Питкярантского района от сотрудников полиции поступил звонок с просьбой о помощи. В поселке Ляскеля необходимо было попасть в квартиру, хозяин которой не отвечает на звонки и не открывает дверь, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

На место происшествия выехали пожарные из поселка Хийденсельга. Прибыв к месту вызова, специалисты установили трехколенную лестницу и через окно проникли в квартиру, расположенную на втором этаже.

Худшие опасения подтвердились. Хозяин квартиры был мертв. Сейчас по данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. // Фото: unsplash.com