В выходные в Петрозаводске отстранили от управления 13 водителей

В выходные дни в Петрозаводске отстранены от управления транспортными средствами 13 водителей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Среди нарушителей шестеро сели за руль в нетрезвом виде, еще семеро не имели водительских прав.

В ГИБДД напомнили, что за езду без прав нарушителю грозит штраф до 15 тысяч рублей. Управление транспортом в состоянии опьянения влечет за собой лишение прав на полтора-два года и штраф в 30 тысяч рублей. Фото ГИБДД Петрозаводска