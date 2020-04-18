18 апреля 2020, 17:34
В воскресенье в Карелии воздух прогреется до плюс 7
Подробный прогноз погоды от Карельского Гидрометцентра
Завтра, 19 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0-2, днем +4+6.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки, ночью в виде снега, мокрого снега, днем мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1-4, на севере местами до -7, днем +2+7.
В Костомукше до +4, переменная облачность, возможен небольшой снег.
В Сегеже до +2, пасмурно, небольшой снег.
В Сортавале до +5, пасмурно, небольшой снег с дождем.
Геомагнитная обстановка в норме.