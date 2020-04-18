В воскресенье в Карелии воздух прогреется до плюс 7

Завтра, 19 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0-2, днем +4+6.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки, ночью в виде снега, мокрого снега, днем мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1-4, на севере местами до -7, днем +2+7.

В Костомукше до +4, переменная облачность, возможен небольшой снег.

В Сегеже до +2, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале до +5, пасмурно, небольшой снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме.