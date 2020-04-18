18 апреля 2020, 09:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 18 апреля
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 18 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Днем небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +3+5.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +1+6.
В Костомукше до +2, пасмурно, снег с дождем.
В Сегеже до +2, пасмурно, снег с дождем.
В Сортавале до +4, переменная облачность, дождь.
Геомагнитная обстановка в норме.