Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 18 апреля

Сегодня, 18 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Днем небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +3+5.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +1+6.

В Костомукше до +2, пасмурно, снег с дождем.

В Сегеже до +2, пасмурно, снег с дождем.

В Сортавале до +4, переменная облачность, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.