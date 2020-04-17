Мокрый снег с дождем ожидаются в субботу в Карелии

Завтра, 18 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1+1, днем +3+5.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки, ночью в виде снега, мокрого снега, днем мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1-4, днем +1+6.

В Костомукше до +2, пасмурно, снег с дождем.

В Сегеже до +2, пасмурно, снег с дождем.

В Сортавале до +4, переменная облачность, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.