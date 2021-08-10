10 августа 2021, 12:48
Общество

В Троллейбусном управлении Петрозаводска сменился руководитель

Директором ПМУП «Городской транспорт» стал Виктор Клещев

Троллейбусным управлением Петрозаводска будет руководить новый директор. Мэр Владимир Любарский сообщил, что на эту должность назначили Виктора Клещева.

Он приступил к работе с 10 августа. Директор уже знаком с предприятием, которым в течение четырех месяцев управлял в 2019 году.

Глава Петрозаводска встретился с коллективом Троллейбусного управления и его новым руководителем утром во вторник. Мэр заявил, что столице Карелии предстоит транспортная реформа.

Власти хотят повысить значение троллейбусов, которые пока проигрывают автобусам.

«Были разговоры, что кто-то троллейбусы хочет отменить. Я с этим категорически не согласен. Наличие контактной сети, дешевизна троллейбусных перевозок, да и история Петрозаводска говорит о том, что троллейбусы надо сохранять» - отметил Любарский.

Он сказал, что нужно обновлять подвижной состав, улучшать инфраструктуру предприятия, разрабатывать новую комплексную схему пассажирских перевозок.

Последнюю задачу хотят решить за 10 месяцев и приступить к переходу на регулируемые тарифы. // Фото: Владимир Любарский/ВКонтакте

 

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новости Карелии
новости петрозаводска
Троллейбусное управление