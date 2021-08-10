В Троллейбусном управлении Петрозаводска сменился руководитель

Троллейбусным управлением Петрозаводска будет руководить новый директор. Мэр Владимир Любарский сообщил, что на эту должность назначили Виктора Клещева.

Он приступил к работе с 10 августа. Директор уже знаком с предприятием, которым в течение четырех месяцев управлял в 2019 году.

Глава Петрозаводска встретился с коллективом Троллейбусного управления и его новым руководителем утром во вторник. Мэр заявил, что столице Карелии предстоит транспортная реформа.

Власти хотят повысить значение троллейбусов, которые пока проигрывают автобусам.

«Были разговоры, что кто-то троллейбусы хочет отменить. Я с этим категорически не согласен. Наличие контактной сети, дешевизна троллейбусных перевозок, да и история Петрозаводска говорит о том, что троллейбусы надо сохранять» - отметил Любарский.

Он сказал, что нужно обновлять подвижной состав, улучшать инфраструктуру предприятия, разрабатывать новую комплексную схему пассажирских перевозок.

Последнюю задачу хотят решить за 10 месяцев и приступить к переходу на регулируемые тарифы. // Фото: Владимир Любарский/ВКонтакте